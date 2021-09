NOEL GALLAGHER HA AMMESSO CHE LIAM STA AVENDO UNA CARRIERA SOLISTA MIGLIORE DELLA SUA

Intervistato da Chris Evans all’interno del podcast “How to Wow” Noel Gallagher è tornato a parlare di Liam.

Questa volta però i toni non sono battaglieri o polemici anzi l’ex chitarrista e prima penna degli Oasis si abbandona a slanci di stima nei confronti del sempre mal-sopportato fratello.

Mettendo a confronto le relative carriere soliste Noel ammette:

Liam sta facendo concerto giganteschi, sta vendendo molti più dischi di me, sta vendendo molti puù biglietti di me…se riuscite a crederci.

e ancora:

Insomma lui sta facendo le sue cose, io le mie… siamo entrambi abbastanza felici in questo momento.

Più avanti nella chiacchierata si ha l’impressione che le ruggini post scioglimento degli Oasis siano, almeno da parte di Noel Gallagher, definitivamente alle spalle:

Liam sta facendo il suo, è il responsabile della sua eredità e di quello che è, tiene la fiamma accesa e tutto quanto. Buon per lui.

Il più grande dei fratelli Gallagher offre poi avanzamenti sul suo prossimo disco attualmente in lavorazione:

Lo sto finendo nel mio studio privato aperto lo scorso novembre…lo sto scrivendo da allora.

L’ultimo disco del mancuniano risale al 2017, “Who Built The Moon?”, mentre alcune settimane fa è stato pubblciato il suo primo best of solista “Back the Way We Came: Vol. 1”.

