DUE DATE ITALIANE DEI DEAD CAN DANCE A MAGGIO 2022

I Dead Can Dance torneranno in Italia il prossimo anno per recuperare le due date originariamente previste per lo scorso aprile al Teatro Degli Arcimboldi a Milano e poi rinviate a causa della pandemia.

La band australiana suonerà venerdì 27 e sabato 28 maggio 2022 al Gran Teatro Geox di Padova e i biglietti già acquistati in prevendita per Milano rimangono validi anche per i nuovi live show.

Chi non potesse partecipare, invece, dovrà chiedere il rimborso entro e non oltre il 17 ottobre presso la biglietteria da cui aveva comprato il proprio ticket.

Questo il programma delle nuove date:

DEAD CAN DANCE

Europa – 2022

Venerdì 2 + Sabato 3 Aprile 2021

Nuove date: Venerdì 27 e Sabato 28 Maggio 2022

Milano, Teatro degli Arcimboldi – viale dell’Innovazione, 20

Nuova venue: Padova, Gran Teatro Geox – via Giuseppe Tassinari, 1

Biglietti

Poltronissima: € 90,00 + prev.

1° Poltrona: € 75,00 + prev.

2° Poltrona: € 60,00 + prev.

Platea laterale: € 55,00 + prev.

3° Poltrona: € 50,00 + prev.

1° Tribuna: € 40,00 + prev.

2° Tribuna: € 35,00 + prev.

I biglietti per le date riprogrammate saranno disponibili sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket a partire da lunedì 25 ottobre 2021.