SI RIUNISCONO I FUGEES: IN ARRIVO IL TOUR CHE CELEBRA I 25 ANNI DI “THE SCORE”

Ms. Lauryn Hill, Wyclef Jean e Pras Michel hanno annunciato il ritorno del loro progetto più importante: i Fugees si ritroveranno insieme per un reunion tour che celebrerà i 25 anni del loro grande classico “The Score”.

I Fugees, nuovamente insieme dopo circa 15 anni, affronteranno date negli States, Londra, Parigi ma anche Nigeria e Ghana. Domani, 22 settembre, è previsto un concerto a sorpresa in una location segreta per presentare il progetto.

I Fugees hanno una storia complessa ma di grande impatto…. Ho deciso di onorare questo progetto significativo, il suo anniversario e i fan che hanno apprezzato la musica creando una piattaforma pacifica dove potessimo unirci, suonare la musica che amavamo e dare un esempio di riconciliazione per il mondo ha dichiarato la Hill.

Jean aggiunge:

Mentre festeggio i 25 anni con i Fugees, il mio primo ricordo è stato che abbiamo giurato che non avremmo fatto solo musica, che saremmo stati un movimento. Saremmo una voce per chi non è stato ascoltato e, in questi tempi difficili, sono grato ancora una volta che Dio ci ha riuniti.

I Fugees si sono separati nel 1996 all’indomani della pubblicazione del loro secondo disco “The Score”, grande successo commerciale che conteneva singoli come “Ready or Not” e “Killing Me Softly”.

Successivamente il trio, nonostante dissidi interni spesso sfociati in tribunale, si era più volte riavvicinato allontanandosi nuovamente nel 2006 anche e soprattutto a causa della turbolenta relazione sentimentale tra la Hill e Jean.

Nel 2007 Pras dichiarò:

…è più facile vedere Osama Bin Laden e George W. Bush in uno Starbucks che bevono un cappuccino e discutono di politica estera che noi due (Pras e Jean) lavorare ancora insieme con Lauryn (la Hill).