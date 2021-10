THE HORRORS: NUOVO EP IN ARRIVO, ECCO LA TRACKLIST E IL PRIMO ASSAGGIO

Dopo l’uscita del loro EP “Lout” all’inizio di quest’anno, i The Horrors hanno annunciato che il nuovo EP “Against The Blade” che arriverà il 5 novembre.

“L’EP ‘Against the Blade’ è un’ulteriore discesa nel caos” dice il cantante Faris Badwan, “riguarda la libertà che deriva dall’abbandonare ogni speranza, dal rinunciare al controllo e dall’accettare che sarai sempre in contrasto con il mondo che ti circonda“.

Il primo assaggio è proprio la title track:

Tracklist:

1. Against The Blade

2. Twisted Skin

3. I Took A Deep Breath And I Kept My Mouth Shut