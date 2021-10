I METRONOMY ANNUNCIANO IL LORO SETTIMO LP E CONDIVIDONO IL SINGOLO “IT’S GOOD TO BE BACK”

I METRONOMY ANNUNCIANO IL LORO SETTIMO LP E CONDIVIDONO IL SINGOLO “IT’S GOOD TO BE BACK”

A distanza di quasi due anni e mezzo dall’uscita del loro sesto LP, “Metronomy Forever“, i Metronomy annunciano un nuovo full-length, “Small World” (pre-order), previsto per il prossimo 18 febbraio via Because Music.

In un comunicato stampa, “Small World” è descritto come “un ritorno ai piaceri semplici, alla natura, e un abbraccio in parte di una sonorità più scarna e cantautorale, il tutto mentre pone domande esistenziali più ampie e si sente almeno in qualche modo radicato nel periodo di tempo in cui è stato fatto – 2020”.

Il primo singolo si chiama “It’s Good To Be Back” e qui sotto potete vedere il relativo video.

Secondo il vocalist Joseph Mount, il brano prende il suo nome perché, “Una parte di me stava pensando, “qual è la banalità più stupida che la gente dirà dopo gli ultimi due anni?”, ma allo stesso tempo, stavo pensando come sarà vero e come ci si potrebbe sentire a fare le cose di nuovo”.

Ha poi aggiunto: “Stavo ricordando com’era da bambino quando ero seduto sul sedile posteriore dell’auto dei miei genitori e loro suonavano la loro musica e io pensavo “questa è terribile”, ma c’erano una o due canzoni che mi piacevano. Ho pensato che sarebbe stato divertente fare quel tipo di album, e questa è la canzone che potrebbe piacere ai bambini. Questa è la canzone “cool””.

“Small World” Tracklist:

1. Life And Death

2. Things Will Be Fine

3. It’s Good To Be Back

4. Loneliness On The Run

5. Love Factory

6. I lost My mind

7. Right On Time

8. Hold Me Tonight

9. I Have Seen Enough