DANIEL ROSSEN DEI GRIZZLY BEAR ANNUNCIA IL SUO ALBUM DI DEBUTTO DA SOLISTA “YOU BELONG THERE”

Daniel Rossen dei Grizzly Bear ha annunciato il suo album di debutto da solista, “You Belong There” (pre-order), che uscirà l’8 aprile via Warp. Daniel è polistrumentista e suona praticamente tutto nell’album ma il suo compagno di band Chris Bear fa capolino nella traccia “Tangle”. “Shadow in the Frame” che si muove tra chitarra acustica, violoncello e fiati è il biglietto da visita per l’album.

Il musicista statunitense presenterà il suo debutto solista anche in Italia nel mese di maggio: una sola data per lui nel nostro paese, prevista per giovedì 12 al Circolo Della Musica di Rivoli (TO).

Tracklist:

It’s A Passage

Shadow in the Frame

You Belong There

Unpeopled Space

Celia

Tangle

I’ll Wait For Your Visit

Keeper and Kin

The Last One

Repeat The Pattern

Photo Credit: Amelia Bauer