USCIRà IL 29 APRILE IL NUOVO ALBUM DEI GIRLPOOL: “LIE LOVE LULLABY” è IL SINGOLO ANTICIPATORE

I Girlpool, il duo di Los Angeles composto da Avery Tucker e Harmony Tividad, annunciano il loro nuovo album, “Forgiveness”, in uscita il 29 aprile via ANTI- (pre-order). L’annuncio è accompagnato da un video diretto da Amalia Irons per il singolo “Lie Love Lullaby”.

“‘Lie Love Lullaby’ è una canzone su un periodo in cui ho sentito che la mia innocenza ha influenzato la mia capacità di scegliere una persona che fosse buona per me“, dice Tucker. “In passato, è stato doloroso scegliere qualcuno che non credeva in me, e penso che la parte più dolorosa sia stata quella in cui mi sono permesso di scegliere una persona che non riconoscesse la mia interezza. Ho scritto questa canzone chiedendomi: l’ho riconosciuta io stesso? Se avevo i mezzi per tollerare la loro prospettiva di minimizzazione?“.

Le note stampa ci dicono che per sostenere la loro visione di un suono che sarà incrocio tra il futurismo hollywoodiano e la sincerità post-grunge, la band ha chiesto aiuto al produttore Yves Rothman (Yves Tumor, Miya Folick). Mentre hanno avuto conversazioni con altri potenziali collaboratori, l’entusiasmo genuino di Rothman ha aiutato a sigillare l’accordo.

“Molte delle mie canzoni in questo disco riguardano dinamiche di relazione in cui ho sperimentato frustrazione e dolore e ho lottato per contenere molta complessità nelle mie emozioni” spiega Avery. “Scrivere Forgiveness mi ha aiutato a incastrare tutti quei pezzi in un’accettazione: che il mio destino mi spinge esattamente dove devo andare”. Harmony la pensa allo stesso modo: “Molte cose della vita mi sembrano esperienze inevitabili”, aggiunge. “Per me, Forgiveness riguarda l’accettazione di questo concetto. Si tratta di perdonare la realtà perché deve essere sempre esattamente com’è“.

Tracklist:

Nothing Gives Me Pleasure

Lie Love Lullaby

Violet

Junkie

Dragging My Life Into A Dream

Faultline

Light Up Later (feat. Zsela)

Country Star

Butterfly Bulletholes

Afterlife

See Me Now

Love333