COURTNEY LOVE CRITICA (E SALUTA) MARK LANEGAN IN UN POST INSTAGRAM POI RIMOSSO

Tra i tanti messaggi di cordoglio che si sono succeduti nelle ore della tragica notizia della morte di Mark Lanegan non è passato inosservato il post pubblicato, e prontamente rimosso, sul suo profilo instagram da Courtney Love.

La leader delle Hole, che conosceva lo sfortunato artista da anni, si è lanciata in lungo e confuso messaggio di addio al suo collega e amico nel quale non sono però mancate alcune frecciatine:

Rip Mark. Sei stato un buon amico per me e Kurt… anche se nel tuo libro hai scritto della nostra stretta amicizia… sono ancora sconcertata e molto triste per questo. Ma sigh. ‘Sono le forze del mercato del sessismo’. Va così…

Da quanto emerge la Love, vicina a Lanegan in tante occasioni in particolare a quelle legate alla disintossicazione dell’ex voce degli Screaming Trees, si sarebbe aspettata maggiori ringraziamenti pubblici da parte di Lanegan:

In ogni caso “The Winding Sheet” e lo straordinario “Whiskey For The Holy Ghost” sono state le mie fantastiche colonne sonore per tutto il mio terribile 1994. Ho sempre pensato che fossi un uomo di grande onore e sottovalutato. Avrei fatto qualsiasi cosa per te e l’ho fatto. Ho co-firmato il tuo muto. Ti ho messo in una clinica di recupero per un anno. Ho pagato le tue 3 rehab. E ovviamente non ho mai voluto o avuto bisogno di alcun riconoscimento pubblico o ringraziamento per questo, E nemmeno io l’ho capita! LOL.

Come se non bastasse questa uscita fuori luogo la cantante svela, non si capisce bene basandosi su quali fonti, che la morte di Lanegan sia dovuta al Covid malattia che effettivamente l’artista aveva contratto in forma grave mesi fa:

Ho sentito che hai avuto una lunga e terribile morte per le conseguenze del covid, e mi dispiace davvero tanto. Rest in power. Mi piace pensare che avresti cambiato l’idea per la tua orribile interpretazione di me nel tuo libro (“Sing Backwards And Weep”, ndr), ovunque tu sia.

Lanegan non è però l’unico bersaglio del post.

Courtney Love attacca anche Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers colpevole di non averla trattata a dovere nella sua autobiografia “Scar Tissue”:

Nel libro “Scar Tissue” di Anthony Kiedis, nonostante fossimo coinquilini, uscissimo assieme e andassimo a letto, e anni prima mi avesse anche supplicato di convincere Kurt a non cacciare i RHCP fuori dallo spettacolo del new years eve al cow 92… appaio per la prima volta nella sua biografia al braccio di Kurt? ‘piagnucolando’? ok! vai ‘forze del mercato’ sessista!? Fottetevi voi e i vostri stupidi cazzo di libri. Ora sto finendo il mio: sarà zeppo di lampi di brutale verità e con i ricordi di tutti i vostri “piccoli salsicciotti”. Quindi indossate le mutande perché ne avrete bisogno. Ho finito con i vostri libri in cui sono solo una ‘piagnucolona’ ricordata solamente per il periodo di mr Cobain.

Come già indicato sopra la Love ha prontamente eliminato il post sostituendolo con un meno delirante:

safe travels lanegan

Credit Foto Courtney Love: Andrea Fleming, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Mark Lanegan: By alterna2, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons