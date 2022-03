FLORENCE + THE MACHINE: IL NUOVO SINGOLO E’ “HEAVEN IS HERE”

Solo due settimane fa Florence Welch era tornata a proporci un brano inedito firmato Florence + The Machine.

Adesso l’artista britannica raddoppia e dopo “King”, scritto e prodotto insieme a Jack Antonoff, ci regala la nuova “Heaven Is Here”.

Guarda il video diretto dal collaboratore Autumn de Wilde:

L’artista britannica scrive di questo nuovo pezzo sul suo profilo Instagram:

“Heaven is Here”e è stata la prima canzone che ho scritto in lockdown dopo un lungo periodo senza essere in studio.

Volevo fare qualcosa di mostruoso. E questo clamore di gioia, furia e dolore è stata la prima cosa che è venuta fuori.

Era il mio sogno creare un giorno delle coreografie… quindi è uno dei primi brani musicali che ho fatto appositamente pensando alla danza contemporanea.

Sul fronte nuovo disco al momento tutto tace pertanto ad oggi non si hanno notizie certe sull’atteso successore di “High As Hope” pubblicato dai Florence + The Machine nel 2018.