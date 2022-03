ARCHIVE: 2 DATE ITALIANE A NOVEMBRE E UN ALTRO ESTRATTO DAL PROSSIMO DISCO

Il collettivo londinese degli Archive annuncia oggi il suo tour più ambizioso. Il “Call To Arms & Angels Tour” si svolgerà tra ottobre e novembre 2022 e vedrà la band sui palchi delle venue più prestigiose d’Europa, incluso uno show alla Accor Arena di Parigi, uno show finale alla EartH Hall di Londra e due date in Italia: martedì 8 novembre 2022 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e mercoledì 9 novembre in Santeria Toscana 31 a Milano.

Di seguito il dettaglio delle date:

Martedì 8 Novembre 2022 @ Roma, Auditorium Parco della Musica / Sala Sinopoli

Biglietti disponibili su Ticketone.

Platea numerata: € 28,00 + prev.

Galleria: € 22,00 + prev.

Mercoledì 9 Novembre 2022 @ Milano, Santeria Toscana 31

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Posto unico in piedi: € 25,00 + prev.

Oltre ad annunciare il tour, la band pubblica oggi “We Are The Same”, l’ultimo singolo estratto dall’attesissimo album “Call To Arms & Angels” che uscirà l’8 aprile.

A proposito del brano, la vocalist Holly Martin dichiara:

“We Are The Same” parla di come siamo intrappolati in una società divisa, in cui vediamo negli altri le cose che più odiamo ma non siamo in grado di riconoscerle in noi stessi… Siamo tutti diversi, ma diventiamo tutti uguali quando ci conformiamo.

Ascolta il nuovo singolo: