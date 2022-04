SHARON VAN ETTEN: ASCOLTA LA SUA VERSIONE DI “STARMAN” DI DAVID BOWIE

Inizio di 2022 decisamente attivo per Sharon Van Etten che in 3 mesi ha svelato due nuovi singoli, “Porta” e “Used To It”, annunciato i dettagli del suo prossimo disco “We’ve Been Going About This All Wrong” (in uscita il 6 maggio) e oggi condivide una cover di David Bowie.

La sua versione di “Starman” farà da accompagnamento per i titoli di coda di “Return To Space” nuovo documentario già disponibile su Netflix che racconta la missione spaziale di Elon Musk e SpaceX.

Ascolta Sharon Van Etten rifare il brano che Bowie inserì nel suo disco “The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars” uscito nel 1972:

Credit Foto Sharon Van Etten: Michael Schmelling

Credit Foto David Bowie: still vide youtube