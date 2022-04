GUARDA ALCUNI VIDEO DEL SOLO-SHOW ACUSTICO DI THOM YORKE A ZERMATT, IN SVIZZERA

Thom Yorke ha suonato un set acustico allo Zeltbühne a Zermatt, in Svizzera. Tra le molte canzoni proposte ha trovato posto “Bodysnatchers”, tratta dall’album “In Rainbows” dei Radiohead del 2007. Altri brani suonati da per la prima volta come solista hanno incluso “Exit Music (For A Film)” (da ‘OK Computer’), “Decks Dark” (da ‘A Moon Shaped Pool’), “Rabbit In Your Headlights” (la sua collaborazione del 1998 con UNKLE), e “Pana-vision” (il nuovo singolo targato The Smile). Anche “These Are My Twisted Words” dei Radiohead e “The Eraser” sono state eseguite da solo per la prima volta dal 2010.

Photo: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons