TY SEGALL ANNUNCIA UN NUOVO ALBUM E CONDIVIDE IL SINGOLO “HELLO, HI”

Dopo aver pubblicato a sorpesa “Harmonizer” lo scorso agosto, Ty Segall è già pronto a ritornare con un altro lavoro sulla lunga distanza (il suo quattordicesimo), “Hello, Hi” (pre-order), in uscita il prossimo 22 luglio via Drag City.

Dice la press-release: “Come la pioggia che lava via il passato, “Hello, Hi” spinge la porta, invitandoti a passare attraverso tutte le vecchie sfumature e gradi di caldo e freddo. Sentieri scuri si spengono bruscamente in un’oscurità assurda, poi si riavvolgono tra le rocce rotte, di nuovo in estasi. Di nuovo l’assurdità. Succede ogni giorno.

“Hello, Hi” è resa in modo espansivo da Ty, per lo più da solo, a casa. L’isolamento si addice alle canzoni: sei sempre e solo “a casa” quanto lo sei con te stesso allo specchio. Le chitarre acustiche ed elettriche e le armonie vocali di Ty si stratificano su se stesse, formando una spina dorsale per l’album. Trame allo stesso tempo gentili e dissonanti radicano le canzoni mentre si muovono: archi melodici che convulgono nel dubbio, nella beatitudine e nella rabbia. Liberati dall’ingorgo senza fine nello spazio aperto, questi spiriti passano attraverso.”

Il primo singolo è la title-track “Hello, Hi” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Hello, Hi” Tracklist:

1. Good Morning

2. Cement

3. Over

4. Hello, Hi

5. Blue

6. Looking at You

7. Don’t Lie

8. Saturday Pt. 1

9. Saturday Pt. 2

10. Distraction