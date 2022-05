TRACK: EXIT KID Out Of Time

Per saperne un po’ di più sugli Exit Kid (Emre Turkmen e il batterista Dylan Bell) basta andare sulla loro pagina Facebook.

A quanto sembra la band è nata in una stanza d’albergo dell’Holiday Inn di Albuquerque. Dopo un acuto e prolungato periodo di sofferenza, Emre Türkmen comprò una chitarra da 80 dollari e un amplificatore da viaggio e scrisse canzoni nel retro dell’autobus, in vari armadietti delle scope e nelle stanze d’albergo durante i suoi tour negli Stati Uniti e in Europa. Regole: fare in fretta, fare forte.

Quando è tornato in patria, c’era già un intero album di materiale ed Emre ha chiamato Dylan Bell a suonare la batteria per lui. un progetto solista si è trasformato in un duo.

Il primo assaggio è stato con l’ EP “Basis” e ora ecco “Out Of Time” che si dimostra un po’ più abrasiva e carica rispetto al materiale precedente (escludendo forse il brano “This I Know”), con quel tocco anni ’90 che non guasta mai e quel gusto comunque liquido e popedelico che emergeva anche nei brani dell’EP.

