CASS MCCOMBS ANNUNCIA SIA IL NUOVO ALBUM SIA UNA DATA MILANESE AD OTTOBRE

“Ho realizzato questo album come un modo per gestire la perdita di alcuni cari amici. I loro ricordi mi hanno guidato per tutto il tempo e spero che vivano attraverso la musica. È strano rendersi conto che non sono stati loro a perdersi, ma io“: queste sono le parole di Cass McCombs che annuncia il suo nuovo album, “Heartmind” (pre-order), atteso il 19 agosto su ANTI-.

Otto canzoni che sembrano un viaggio tra sentimenti assortiti, in qualche modo modellati per soddisfare qualsiasi esigenza di un particolare ascoltatore, per rispecchiare qualsiasi cosa egli porti a questi brani. Cass, così ci dicono le note stampa, ha preparato il palcoscenico e lascia che sia l’ascoltatore a scegliere gli eroi e i cattivi, i vincitori e i perdenti, gli scherzi e le stanchezze. Non vuole presentare tutte le domande, né tanto meno le risposte.

Il singolo apripista, “Unproud Warrior”, è un inno necessario per questi tempi, in cui tutti sembrano avere opinioni sulle notizie critiche del giorno senza mai sapere bene cosa fare al riguardo.

Con la notizia del disco arriva anche quella del live italiano a Milano, Arci Bellezza, 4 ottobre.

La prevendite saranno disponibili dalle ore 10 di venerdì 10 su Dice Dicefm.

Info e prevendite: www.dnaconcerti.com

Tracklist

1. Music Is Blue

2. Karaoke

3. New Earth

4. Unproud Warrior

5. Krakatau

6. A Blue, Blue Band

7. Belong to Heaven

8. Heartmind

Photo credit: Shervin Lainez