A OTTOBRE L’OTTAVO ALBUM DI COURTNEY MARIE ANDREWS. “SATELLITE” è IL PRIMO SINGOLO

Il prossimo 7 ottobre, via Fat Possum Records, Courtney Marie Andrews pubblicherà il suo ottavo LP, “Loose Future” (pre-order), che arriva a distanza di poco più di due anni dal precedente, “Old Flowers“.

Registrato al Flying Cloud Recording Studios sulle Catskill Mountains, NY, il nuovo disco è stato prodotto dalla stessa musicista dell’Arizona insieme a Sam Evian (Big Thief, Cassandra Jenkins, Anna Burch) e vede tra gli ospiti Chris Bear (Grizzly Bear) e Josh Kaufman (Bonny Light Horseman).

Il primo singolo si chiama “Satellite” e aggiunge atmosfere dreamy al suo sound country-folk: “Ho scritto molte canzoni d’amore, ma c’è sempre una sfumatura di struggimento”, dice la Andrews. “Ma “Satellite” è una canzone d’amore senza avvertenze. Volevo guardare avanti e innamorarmi del mistero di qualcuno. Lasciare che l’amore entri, senza interrogarmi o istigarmi sul modo in cui potrebbe ferirmi. Dal punto di vista sonoro, volevo andare nello spazio. Questo tipo di amore non è legato alla terra”.

“Loose Future” Tracklist:

1. Loose Future

2. Older Now

3. On The Line

4. Satellite

5. These Are The Good Old Days

6. Thinkin’ On You

7. You Do What You Want

8. Let Her Go

9. Change My Mind

10. Me & Jerry

Photo Credit: Brett Warren