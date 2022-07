“NO RULES SANDY” IL NUOVO ALBUM DEI SYLVAN ESSO USCIRA’ A META’ AGOSTO

Sorpresa! I Sylvan Esso hanno annunciato un nuovo album in uscita il 12 agosto via Loma Vista (pre-order).

Il nuovo album “No Rules Sandy” segna, a quanto ci dicono le note stampa, una sorta di nuovo capitolo per loro dopo le prime tre uscite, un capitolo dal quale ci si può aspettare qualcosa di “più selvaggio e strano e più catartico“. L’album li vede mettersi in gioco per quello che sono realmente, dando vita a qualcosa di drammaticamente aperto e onesto.

Il titolo dell’album è tratto da un frammento di voce di sottofondo in “Your Reality” (la nuova anticipazione che segue “Sunburn”), un brano complesso in cui Amelia Meath canta quella che sembra una domanda preoccupante sul mondo post-pandemico. Come in molte altre canzoni dei Sylvan Esso, la voce della Meath è diretta e dominante, ma il sottofondo vocale è diverso: echeggiante e ipnotico, si muove sotto il synth percussivo di Nick Sanborn.

Entrambi i musicisti descrivono “No Rules Sandy” come il loro progetto più personale: proprio nel titolo, del resto, c’è il soprannome di Sanborn. I dettagli più intimi, ma comunque enigmatici, arrivano nei momenti tra le tracce, con messaggi vocali di persone care, il canto degli uccelli fuori dalla loro casa di Durham, le voci dei bambini e altri frammenti della vita. Il disco è stato registrato in uno studio di fortuna allestito in un piccolo appartamento in affitto nella zona est di Los Angeles.

Meath e Sanborn hanno descritto la dinamica di Sylvan Esso come un litigio tra loro: a 10 anni dall’inizio dell’attività del gruppo, “No Rules Sandy” è una fusione completa tra pop e musica elettronica che si mescolano in qualcosa di nuovo pronto a rigenerarsi ogni volta.

Tracklist:

1. Moving

2. Look At Me

3. (Bad Fills)

4. Echo Party

5. How Did You Know

6. (Betty’s, May 4, 2022)

7. Didn’t Care

8. (Vegas // Dad)

9. Your Reality

10. (#1vm)

11. Cloud Walker

12. Sunburn

13. (?)

14. Alarm

15. (No Rules Sandy)

16. Coming Back To You

Photo by Bobby Strickland