I CURE RISTAMPANO “WISH” PER IL SUO 30° ANNIVERSARIO. DENTRO CI TROVI 24 BRANI INEDITI.

I Cure ristamperanno “Wish”, nono album in studio della band pubblicato il 21 aprile 1992, per i suoi 30 anni.

La nuova edizione deluxe 3CD di “Wish” con 45 tracce include 24 brani inediti e altri 4 per la prima volta in CD e in digitale.

Il CD1 contiene l’album originale “Wish” rimasterizzato da Robert Smith e Miles Showell agli Abbey Road Studios. Il secondo disco contiene 21 demo inediti, tra cui quattro demo vocali in studio del 1990 e diciassette demo strumentali del 1991, 9 delle quali sono canzoni inedite. Il terzo CD del box contiene i quattro brani della cassetta “Lost Wishes” pubblicata nel 1993, mai apparsi in CD o in digitale. “Uyea Sound”, uno dei brani di quella cassetta, può essere ascoltato da oggi in digitale.

Sono inclusi inoltre il brano inedito “A Wendy Band” delle sessioni del Manor Studio del 1992, un mix inedito di “From The Edge Of The Deep Green Sea”, oltre a cinque rari mix pubblicati originariamente su 12”. Infine, a chiudere il set c’è una versione live inedita di “End” registrata a Paris Bercy nell’ottobre 1992.

Riascoltando l’album nel 2022, Smith ha dichiarato:

C’è un lato dell’album che avevo un po’ dimenticato, una parte molto struggente che è piuttosto bella. Trust è una delle cose migliori che abbiamo mai fatto ed è suonata con grande sentimento, e “To Wish Impossible Things” è un altro pezzo meraviglioso e malinconico… in effetti potrebbe essere la mia canzone preferita del disco.

Quando “Wish” è stato completato, Smith ha sentito di aver ottenuto tutto ciò che si era prefissato di fare, ma c’è stato un problema tecnico:

In studio tutto suonava in modo eccellente, ma ero troppo impegnato a sistemare i nostri concerti imminenti per supervisionare adeguatamente il mastering. Era troppo tardi per fare qualcosa al riguardo; l’album era uscito e noi eravamo di nuovo in giro per il mondo. Tutto ciò mi ha davvero infastidito per molto tempo.

La nuova rimasterizzazione dell’album fatta all’inizio di quest’anno ha finalmente dato a Smith la possibilità di affrontare la questione:

Ci sono voluti 30 anni, ma finalmente il mio desiderio si è avverato.

Ecco la tracklist completa di questa interessante pubblicazione:

WISH 3CD Deluxe Edition

CD1 Original Album Remastered by Robert Smith and Miles Showell at Abbey Road Studios

01: Open (6:51)

02: High (3:37)

03: Apart (6:38)

04: From The Edge of The Green Sea (7:44)

05: Wendy Time (5:13)

06: Doing The Unstuck (4:24)

07: Friday I’m In Love (3:38)

08: Trust (5:32)

09: A Letter To Elise (5:14)

10: Cut (5:55)

11: To Wish Impossible Things (4:43)

12: End (6:45)

CD2 Demos – All previously unreleased versions. *Unreleased track.

01: The Big Hand [1990 Demo] (4:38) [final version on B-side to A Letter To Elise 7”]

02: Cut [1990 Demo] aka “Away” (3:31) [final version appears on WISH]

03: A Letter To Elise [1990 Demo] aka “Cut” (5:01) [final version appears on WISH]

04: Wendy Time [1990 Demo] (5:13) [final version appears on WISH]

05: This Twilight Garden [Instrumental Demo] (3:25) [final version on B-side to High 7″]

06: Scared As You [Instrumental Demo] (2:33) [final version on B-side to Friday I’m In Love 12″]

07: To Wish Impossible Things [Instrumental Demo] (3:33) [final version appears on WISH]

08: Apart [Instrumental Demo] (3:38) [final version appears on WISH]

09: T7 [Instrumental Demo] (2:40) *

10: Now Is The Time [Instrumental demo] (2:20) *

11: Miss van Gogh [Instrumental demo] (2:48) *

12: T6 [Instrumental Demo] (3:14) *

13: Play [Instrumental Demo] (2:28) [final version on B-side to High 12″]

14: A Foolish Arrangement [Instrumental Demo] (2:28) [final version on B-side to A Letter To Elise 12″]

15: Halo [Instrumental Demo] (3:06) [final version on B-side to Friday I’m In Love 7″]

16: Trust [Instrumental Demo] (4:02) [final version appears on WISH]

17: Abetabw [Instrumental Demo] (2:26) *

18: T8 [Instrumental Demo] (2:17) *

19: Heart Attack [Instrumental Demo] (2:41) *

20: Swing Change [Instrumental Demo] (2:10) *

21: Frogfish [Instrumental Demo] (2:35) *

CD3: ’Lost Wishes’ / Studio Out-Takes / 12” Remixes / Live / Rare / Previously Unreleased.

*Unreleased track **Unreleased version

01: Uyea Sound [Dim-D Mix] (5:28 [from Lost Wishes MC 1993]

02: Cloudberry [Dim-D Mix] (5:22) [from Lost Wishes MC 1993]

03: Off To Sleep… [Dim-D Mix] (3:47) [from Lost Wishes MC 1993]

04: The Three Sisters [Dim-D Mix] (4:12) [from Lost Wishes MC 1993]

05: A Wendy Band [Instrumental] (3:47) *

06: From The Edge Of The Deep Green Sea [Partscheckruf Mix] (7:36) **

07: Open [Fix Mix] (6:51) [B-side to High 12″]

08: High [Higher Mix] (7:15) [High 12″]

09: Doing The Unstuck [Extended 12” Mix] (5:54)

10: Friday I’m In Love [Strangelove Mix] (5:29 [Friday I’m In Love 12″]

11: A Letter To Elise [Blue Mix] (6:36) [A Letter To Elise 12″]

12: End [Paris Live 92] (8:38) **

