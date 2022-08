WINTER ANNUNCIA UN NUOVO ALBUM. IL SINGOLO “ATONEMENT” VEDE LA PARTECIPAZIONE DI HATCHIE

La deliziosa Winter (alias Samara Winter), principessina shoegaze che seguiamo con grande affetto anche su IFB, ha annunciato un nuovo LP, “What Kind of Blue Are You?“, in uscita il 14 ottobre via Bar/None. L’album è stato registrato e prodotto dalla stessa Winter in collaborazione con il produttore Joo Joo Ashworth presso lo Studio 22 di Los Angeles, di cui dice: “Mi sentivo come se stessi facendo musica in una grotta buia con un vecchio amico e non esistesse nessun altro“. E continua: “Mi sento come se avessi chiuso il cerchio, facendo un album che piacerebbe alla me stessa ventiduenne. È la ragazza ombra che c’è in me, che si rivela in tutta la sua fragilità, disperazione e bellezza“.

Winter ha anche condiviso il nuovo singolo “Atonement”. Si tratta di un brano che vede il featuring di Harriette Pilbeam e Joe Agius di Hatchie. “Ogni volta che ascolto questa canzone, una nuova versione della storia si svolge nella mia testa: una fuga, un mistero, un amore proibito“, dice Winter. “Quando raggiunge il culmine c’è una grande rivelazione: il segreto è svelato, scopriamo chi ha commesso il crimine, i due amanti si ritrovano“.

Tracklist:

1 wish I knew

2 atonement (feat. Hatchie)

3 good (feat. SASAMI)

4 sunday

5 crimson enclosure

6 write it out

7 lose you

8 fool

9 mr. on my mind

10 kind of blue