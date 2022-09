NILUFER YANYA CONDIVIDE LA SUA COVER DI “RID OF ME” DI PJ HARVEY

Nilüfer Yanya condivide la sua personalissima cover di “Rid of Me” title-track del disco pubblicato da PJ Harvey nel 1993.

Questo brano segna il ritorno dell’artista di base Londra dopo l’ottimo album, “PAINLESS”, pubblicato ad inizio anno via ATO Records.

Ascolta la cover:

Nilüfer racconta del brano:

“Rid of Me” è un brano che mi ha perseguitato per molti anni dopo che l’ho sentito per la prima volta, ma in un modo confortante, come se sapessi che era sempre lì per me. Si imbatte in me in modo provocatorio, alieno e contorto, ma è una canzone perfetta. In realtà penso che sia molto romantica nonostante ciò si possa cogliere nel testo.

Nilüfer Yanya è attesa live in Italia ad ottobre:

25 ottobre @ Milano, Circolo Magnolia

26 ottobre @ Bologna, Locomotiv Club

Credit Foto Nilüfer Yanya: Molly Daniel

Credit Foto PJ Harvey: Man Alive!, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons