TRACK: ABSINTHE FATHER

Nuova su queste pagine ma non certo nel panorama indie americano, Haley Butters guida con mano sicura il suo progetto absinthe father.

Nel 2022 sono già usciti alcuni brani che faranno parte di un disco in arrivo e tutti ci stanno piacendo moltissimo. La fanciulla (e anche la scelta delle cover nei suoi album precedenti chiamati “Under The Covers” lo dimostra) ama gli anni ’90, sia inglesi che americani e nei suoi brani e nel suo sound non disdegna questi richiami. “bells” era intensa e carica, “buried” era più avvolgente, con questa sua anima acustica e una melodia bellissima, ora è tempo di “ender”, che parte scarna per poi recuperare un piglio quasi alla Smashing Pumpkins dei tempi d’oro, con chitarre e batteria dritti a picchiare con gusto. Il ritornello è d’alta scuola e subito arriva in testa.

ender by absinthe father

Occhi aperti che fino ad ora tutto ci fa presagire che ci sarà un gran bel disco!

