GUARDA IL VIDEO DI “DELIGHTED”, IL NUOVO SINGOLO DAL TERZO LP DI BENJAMIN CLEMENTINE

Il prossimo 28 ottobre, via Preserve Artists, Benjamin Clementine pubblicherà il suo terzo LP, “And I Have Been”, che arriva a distanza di oltre cinque anni dal precedente, “I’ll Tell A Fly”.

Il disco è stato realizzato durante la pandemia e nasce da un prolungato periodo di introspezione dell’artista britannico.

Dice Clementine: “”And I Have Been” è stato concepito durante la COVID. Come tutti, anch’io mi sono trovato ad affrontare molte lezioni, complicazioni ed epifanie legate alla condivisione del mio percorso con una persona speciale. “Part One” è solo l’ambientazione, è la punta dell’iceberg che prepara la scena per “Part Two”, che va più a fondo”.

La seconda parte di questo LP vedrà la luce il prossimo anno e, stando a quanto dichiarato da Benjamin, potrebbe mettere la parola fine alla sua carriera musicale.

Il suo nuovo singolo si chiama “Delighted” ed è accompagnato da un video diretto da Curtis Essel.

Il musicista inglese dice del brano: “Ogni tanto ci appoggiamo per provare, poi impariamo con le prove, poi ci guadagniamo il rispetto lungo la torre di guardia. L’arroganza diventa il colpevole dell’autocompiacimento, così quando ci allontaniamo da ciò che abbiamo faticosamente creato, bruciamo tutti gli anni di passione, pazienza e pratica. Per fortuna siamo esseri umani, quindi possiamo ricominciare, e quindi siamo felici”.

Photo Credit: © Martin Schumann / Wikipedia, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons