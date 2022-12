TRACK: WHY BONNIE Made of Paper

Vengono da Austin, Texas, questi ottimi Why Bonnie che sulla loro pagina di Facebook si definiscono “bedroom pop“. Il loro ultimo singolo “Made Of Paper” è una delizia guitar-pop che ricorda tanto il pop di una formazione quotatissima come gli Alvvays così come eroi poco conosciuti e celebrati come i Big Troubles (tra l’altro, che fine avranno fatto??!!).

Melodia agrodolce con quella punta di dream-pop che avvolge il tutto e ci lascia in bilico sul versante della malinconia. Il loro EP “In Water” si avvicina, uscirà il 16 febbraio via Sports Day Records.