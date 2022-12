DEFINITO E COMPLETO IL CAST DEL ‘MILANO SUMMER FESTIVAL 2018’

Martedì 19 giugno, con l’unica data in Italia di Marilyn Manson, comincia la seconda edizione del Milano Summer Festival all’Ippodromo SNAI San Siro, che prosegue fino a fine luglio con dodici appuntamenti, molti dei quali in esclusiva nel nostro Paese. Dopo Manson sono attesi infatti Carlos Santana (28 giugno), Martin Garrix (il 29, unica data in Italia), Caparezza (3 luglio), Iron Maiden (9), Alice In Chains (10), Justice e MGMT (il 17, unica data in Italia), Chemical Brothers con i 2manyDJs (20), Jethro Tull (21), Alanis Morissette (23), per finire il 27 luglio con Robert Plant & the Sensational Space Shifters, anche in questo caso in esclusiva per l’Italia al Milano Summer Festival.

Completa il calendario una giornata dell’Holy Dance Festival che sabato 14 luglio da mezzogiorno a mezzanotte porterà all’Ippodromo la sua festa dei colori.

La programmazione degli spettacoli e direzione artistica è a cura del Fabrique, il club ideato e creato nel 2014 da Daniele Orlando e che per la quarta stagione consecutiva ha ospitato una serie impressionante (poco meno di un centinaio in 9 mesi) di concerti e produzioni live di massimo successo. Con il Milano Summer Festival, Orlando porta avanti l’accordo pluriennale siglato con Snaitech, che gli ha assicurato la gestione dell’arena concerti durante i mesi estivi: “Ringrazio l’amministratore delegato di Snaitech Fabio Schiavolin, che ha capito e apprezzato il nostro progetto a lungo termine per la valorizzazione dell’Ippodromo anche in ambiti diversi rispetto alla sua naturale funzione, e il Comune di Milano, con li quale siamo in costante collaborazione per la migliore gestione di quello che nelle nostre intenzioni è un importante progetto culturale e imprenditoriale per la città e i suoi abitanti”.

Si comincia quindi martedì 19 giugno con il ritorno sul palco del reverendo Manson. Che il festival abbia inizio.

Mar 19 GIUGNO MARILYN MANSON + special guest

Ingresso: € 38,00 +dp in prevendita – € 45 al botteghino Porte ore 18.00 Inizio concerti ore 19.45

Gio 28 GIUGNO CARLOS SANTANA “Divination Tour”

Ingresso: PRATO PIT € 71,00 +dp; PRATO: € 61,00 +dp Porte ore 19.00 Inizio concerto ore 21.00

Ven 29 GIUGNO MARTIN GARRIX

Ingresso: Posto Unico Prato: € 34,00 +dp Porte ore 19.00 Inizio concerto ore 21.00

Mar 3 LUGLIO CAPAREZZA

Ingresso: Posto Unico Prato: € 25,00 +dp Porte ore 19.00 Inizio concerto ore 21.00

Lun 9 LUGLIO IRON MAIDEN + special guest “Legacy Of The Beast Tour”

Ingresso: Standing1 Prato € 95,00 +dp; Standing2 Prato: € 70,00 +dp Porte ore 17.00 Inizio ore 19.45

Mar 10 LUGLIO ALICE IN CHAINS + special guest

Ingresso: € 40,00 +dp in prevendita – € 45 al botteghino Porte ore 18.30 Inizio concerti ore 20.00

Sab 14 LUGLIO HOLI DANCE FESTIVAL (DALLE ORE 12.00 alle ore 24)

Ingresso: posto unico € 10,00 +dp prevendita

Mar 17 LUGLIO JUSTICE + MGMT + special guest: PARCELS

Ingresso: Prato Pit Area € 50,00 +dp; Posto unico Prato: € 36,00 +dp Porte ore 18.30 Inizio ore 20

Ven 20 LUGLIO THE CHEMICAL BROTHERS + 2MANYDJAYS

Ingresso: Posto Unico Prato: € 50,00 +dp Porte ore 19.00 Inizio concerto tbc

Lun 23 LUGLIO JETHRO TULL “50th Anniversary Tour”

Ingresso: Posto Unico Prato: € 34,00 +dp Porte ore 19.00 Inizio concerto ore 21.00

Mer 25 LUGLIO ALANIS MORISSETTE

Ingresso: Posto Unico Prato: € 40,00 +dp Porte ore 19.00 Inizio concerto ore 21.00

Ven 27 LUGLIO ROBERT PLANT & The Sensational Space Shifters

Ingresso: Posto Unico Prato: € 40,00 +dp Porte ore 19.00 Inizio concerto ore 21.00