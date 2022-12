NUOVO BRANO PER GLI OCEAN BLUE PRESENTE SULLA COMPILATION “KORDA 4 KOMP”

Cosa possiamo dire quando citiamo The Ocean Blue? Eroi? Veterani? Gruppo fondamentale? Fate voi. Certo che l’emozione che ci pervade, dopo aver ascoltato un loro brano, è immensa. Parliamo davvero di un gruppo storico, attivo dal 1986, che sotto la guida di David Schelzel ha segnato una traccia indelebile per il jangly-guitar-pop.

Gli ultimi album della formazione erano usciti per Korda Records e, proprio per questa etichetta, ecco che è in arrivo la compilation “Korda 4 Komp”, che, oltre agli Ocean Blue comprende anche band come The Hang Ups o The Jim Ruiz Set.

Korda 4 Komp by Korda Artists

Il brano, splendido, degli Ocean Blue si chiama “Therein Lies the Problem With My Life” ed è disponibile anche il video: