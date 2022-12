IGGY POP VERSO IL NUOVO ALBUM: “STRUNG OUT JOHNNY” E’ IL NUOVO SINGOLO

Iggy Pop ha condiviso una nuova canzone, “Strung Out Johnny”. Il brano è il secondo singolo estratto dal suo 19° album da solista “Every Loser”, e segue “Frenzy” del mese scorso. Il brano dipinge un quadro crudo della vita con la dipendenza, raccontando come esperimenti apparentemente innocenti si trasformino in qualcosa di più pericoloso: “La prima volta lo fai con un amico, la seconda lo fai in un letto, la terza non ne hai mai abbastanza e la vita si incasina“, canta Iggy Pop.

L’uscita di “Every Loser” è prevista per il 6 gennaio e vede il contributo di una serie di grandi nomi, tra cui Duff McKagan dei Guns N’ Roses e Chad Smith, batterista dei Red Hot Chilli Peppers. Anche il compianto batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins, scomparso a marzo, ha contribuito al disco.

Hawkins ha suonato nelle canzoni “Comments” e “The Regency” e Pop ha raccontato nei dettagli com’è stato lavorare con lui in una recente intervista per NME. “Taylor è arrivato con uno stile incredibile“, ha detto. “Sono molto fortunato ad avere quel sound nel disco. Su quei brani suona la batteria come una tempesta, e si sente davvero“.