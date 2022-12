THE SMILE: DOMANI ESCE UN MINI ALBUM DAL VIVO E OGGI L’ESECUZIONE LIVE SARA’ SU YOUTUBE

Gli Smile pubblicheranno un album dal vivo registrato durante il set della band al Montreux Jazz Festival di quest’anno in Svizzera.

“The Smile At Montreux Jazz Festival” mostrerà il trio intento a suonare i brani tratti dall’album di debutto “A Light For Attracting Attention“, tra cui “You Will Never Work In Television Again”, “The Smoke”, “Pana-vision”, “Free In The Knowledge” e altri ancora. Il festival si è svolto a luglio e l’album dal vivo contiene otto canzoni tratte dal loro concerto.

L’uscita sarà solo digitale arriverà sulle piattaforme di streaming mercoledì 14 dicembre, mentre un filmato del concerto con i brani eseguiti sarà trasmesso sul canale YouTube della band oggi alle 21. Sarà disponibile per sole 48 ore e conterrà anche il filmato della prima esecuzione pubblica della nuova canzone “Bending Hectic”, scritta lo stesso giorno del suo debutto.

The Smile Live at Montreux Jazz Festival July 2022:

1. “Pana-Vision” (Live at Montreux Jazz Festival)

2. “Thin Thing” (Live at Montreux Jazz Festival)

3. “The Opposite” (Live at Montreux Jazz Festival)

4. “Speech Bubbles” (Live at Montreux Jazz Festival)

5. “Free In The Knowledge” & “A Hairdryer” (Live at Montreux Jazz Festival)

6. “The Smoke” (Live at Montreux Jazz Festival)

7. “You Will Never Work In Television Again” (Live at Montreux Jazz Festival)

Credit Foto: Alex Lake