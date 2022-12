EP: ARTISTI VARI

Non ci si può esimere dal segnalare la classica compilation natalizia targata “Memoria Polaroid”. Eccola qui, con tanto d’introduzione scritta ovviamente da Enzo Baruffaldi.

La mattina del 13 dicembre le ragazze scandinave indossano vesti candide e una corona di candele accese. L’oscurità della notte di Santa Lucia, che secondo il Calendario Giuliano era la notte più lunga dell’anno, è ormai alle spalle e la luce può ritornare. Ci si scambia doni, si preparano dolci tradizionali, si canta in coro e prende il via il periodo delle festività.

Come già gli anni scorsi, anche “polaroid – un blog alla radio” ha deciso di entrare nello spirito natalizio e di provare a farvi un piccolo regalo. Ho chiamato un po’ di amici e di band, e ho chiesto se volevano scrivere una canzone adatta a questa stagione, o almeno suonare una canzone che mi facesse compagnia mentre addobbavo l’albero di Natale. Ancora una volta, le risposte sono state superiori a ogni aspettativa.

Ringrazio tutti i musicisti che hanno partecipato, sono stati fantastici: qui sotto trovate tutti i link. Spero che vi piaccia: è solo una polaroid per Natale, per fare un po’ di auguri a tutti.

P.S. Anche quest’anno la nostra piccola compilation natalizia prova a dare un piccolo aiuto a qualcuno. Qui a Bologna abbiamo SOKOS, un ambulatorio medico formato da volontarie e volontari con lo scopo di garantire assistenza gratuita agli immigrati senza permesso di soggiorno, alle persone senza dimora e a chiunque viva in una condizione di esclusione sociale nel territorio di Bologna.

Tutti i proventi di questa compilation saranno devoluti a SOKOS.

A polaroid for Christmas 2022 by “Memoria polaroid” – un blog alla radio

