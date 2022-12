“YUCCA VALLEY MARSHALLS” è IL NUOVO SINGOLO DAL QUARTO LP DI RON GALLO

Il prossimo 3 marzo, via Kill Rock Stars, Ron Gallo pubblicherà il suo quarto LP, “Foreground Music”, che arriva ad appena due anni dal precedente, “Peacemeal”.

Con questo nuovo disco Gallo, a quanto ci dicono le note stampa, urla contro i costruttori che trasformano i quartieri in spudorati annunci pubblicitari di AirBnB, i padroni delle multinazionali che decidono quanto deve costare la musica e gli estremisti determinati a portare avanti un’apocalisse di distruzione razziale e civile. Affronta i cattivi della nostra società e aiuta coloro che ne sono oppressi, trovando un modo per ridere in faccia all’assurdità della situazione.

Ora il musicista statunitense condivide un nuovo singolo “Yucca Valley Marshalls”, che potete ascoltare qui sotto.

Ron dice del brano: “Questa canzone racconta un viaggio in solitaria che ho fatto sulla west coast un po’ di anni fa. 2 settimane in giro per Los Angeles da solo, senza un piano e senza conoscere nessuno – ho scoperto in poco tempo che Los Angeles può essere il posto più solitario del pianeta se sei un estraneo. Ho portato con me questa sensazione durante una gita di un giorno a Joshua Tree e ho finito per fermarmi al Yucca Valley Marshalls. C’è qualcosa di veramente triste e divertente allo stesso tempo nel vedere un’insegna luminosa di Marshalls nel bel mezzo del deserto, ma dato che le catene di negozi sono tutte uguali all’interno, l’ho presa come un’opportunità per un po’ di familiarità. Abbiamo registrato questa canzone per lo più dal vivo in uno studio a nord di New York e abbiamo aggiunto la parte di mellotron più tardi a casa, che è diventata la mia parte preferita dell’intera registrazione.”

Credit Foto: Dylan Reyes