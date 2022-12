DOPO LA COVER DI “WE ARE THE CHAMPIONS”, BRIAN MAY ACCOSTA YUNGBLUD A FREDDIE MERCURY

La recente cover di Yungblud di “We Are The Champions”, classico dei Queen, ha spinto Brian May a paragonare il giovane cantante a Freddie Mercury.

Il cantante di Doncaster – il cui vero nome è Dominic Harrison – ha proposto la sua personale interpretazione del successo dei Queen del 1977, in una esecuzione che, secondo May, porta con sé alcune delle qualità del leggendario ex cantante della band.

“Ogni tanto, mentre scorri oziosamente nel parco, ti imbatti in qualcosa che ti fa dire ‘wow’“, ha scritto May condividendo il filmato della performance. “E non puoi fare a meno di premere il pulsante segui. Davvero di classe“.

Rispondendo alle reazioni negative nei commenti, il chitarrista ha aggiunto: “Beh, questo mi ha aperto gli occhi. Sto sorridendo tranquillamente a tutti i commenti negativi. Ricordo chiaramente lo stesso tipo di derisione che veniva riversata su Freddie quando abbiamo iniziato come Queen. Non appena vedo qualcuno che riesce a suscitare reazioni così forti, positive e negative, sono sicuro che questa persona è una star“.

May offre poi un consiglio ai detrattori dell’artista 25enne: “Ma continuate a scalciare se ne avete bisogno; forse vi farà sentire meglio! Penso che il resto di noi manterrà una mente aperta“.

Il disco di Yungblud a noi di IFB non è piaciuto, portandosi a casa un 4,5 in pagella. Ricordiamo che Yungblud sarà in concerto ad Assago al Mediolanum Forum il 10 marzo 2023

Credit Foto Yungblud: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Freddie Mercury: still YouTube