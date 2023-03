Credit: Lindsay Hicks

“Walk With Me”, come ci dicono le note stampa, è un paesaggio sonoro ammaliante e avvolgente che rimbomba come una tempesta in avvicinamento sotto la straordinaria voce di Lady Blackbird, ed è tratto dal nuovo album di Moby, “Resound NYC”, in uscita il 12 maggio 2023 per Deutsche Grammophon

Moby afferma:

Ci sono molte voci straordinarie sul pianeta, ma onestamente quasi nessuno ha una voce così particolare e notevole come quella di Lady Blackbird.

In “Resound NYC” Moby reimmagina e orchestra quindici dei suoi brani più iconici scritti o registrati a New York tra il 1994 e il 2010, con la partecipazione di vocalist come Gregory Porter, Ricky Wilson (Kaiser Chiefs), Margo Timmins e Amythyst Kiah. Il mese scorso Moby ha pubblicato “In This World” con Marisha Wallace.