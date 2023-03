Prende forma discografica la nuova avventura di Lil Kvneki – ovvero Alessio Akira Aresu degli PSICOLOGI – che ormai da mesi propone musica anche in chiave solista o come in questo caso accompagnato dai The American Boyfriends. “Crescendo” è un disco che si allontana progressivamente ma non completamente dalle radici rap per approdare a un pop rock chitarristico rapido e funzionale tipico d’inizio millennio.

Trentatre minuti che vedono Lil Kvneki coinvolgere diversi grossi nomi: Franco126, VillaBanks e lo storico collaboratore Drast. Tutto è cominciato qualche mese fa con il singolo “Solo Come Un Cane” che segnava l’abbandono dell’autotune e dei sample in favore di un cantato al naturale spesso ruvido e animato ma con una chiave melodica ben definita.

Cifra stilistica che torna spesso in dieci brani che lavorano per sottrazione, trovando fertile terreno in “Regolare”e “Se vuoi” o “Silenzio” e “Angoscia” con “Umore A Spirale” che affronta invece il problema delle crisi depressive da una diversa prospettiva. Crescita di nome e di fatto quindi, all’insegna dell’immediatezza e di un futuro da inventare.

