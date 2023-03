Credit: Press

Buone notizie per i fan dei The Cult che potranno vedere la band anche in Italia. L’annuncio del tour europeo è accompagnato dalla pubblicazione del nuovo video dei The Cult, infuocato ed espressionista, per “Vendetta X”, il terzo singolo estratto da “Under The Midnight Sun”.

La tappa italiana sarà il 1 luglio al Pordenone Blues Festival (Pordenone): biglietti QUI.

L’ultimo album “Under The Midnight Sun” ha dimostrato in modo vivido come i membri co-fondatori dei The Cult, Ian Astbury e Billy Duffy, continuino a spingersi sempre di più verso i loro punti di forza esoterici. Affiancato dai riff atmosferici e dagli assoli incandescenti di Duffy, Astbury raggiunge nuove vette di vulnerabilità sinuosa nella sua presenza vocale – rafforzando l’alchimia stilistica dell’album con una prospettiva lirica evocativa e mistica come il paradosso del titolo dell’album.