Il bassista dei Clash Paul Simonon e Galen Ayers, figlia di Kevin Ayers dei Soft Machine, pubblicheranno un album insieme, “Can We Do Tomorrow Another Day?”, il 19 maggio. L’album è stato prodotto da Tony Visconti e la band comprende Simon Tong (The Verve), Sebastian Rochford (Polar Bear, David Byrne, Patti Smith) e Dan Donovan (Big Audio Dynamite), in più compare anche Damon Albarn, che ha contribuito alla linea melodica in alcune canzoni.

Il nuovo singolo estratto dall’album è “Room at the Top”, che secondo Simonon è un tributo a Del Shannon.

Ho sempre amato le canzoni di Del Shannon come “Hats Off to Larry” mi ricordano quando da bambino andavi al luna park e c’erano tipo le montagne russe e altre cose che oscillavano. Così Dan aveva un suono e io ho pensato: ‘Meglio scrivere una canzone’. Così è nata in parte dall’ispirazione e da vari film gotici inglesi.

Tracklist:

Lonely Town

It’s Another Night

Hacia Arriba

Room At the Top

No Es Necesario

I’ve Never Had a Good Time…..in Paris

The Lighthouse Waltz

Esmeralda

Mi Camino

A Sea Shanty