Credit: Press

Glüme arriverà per la prima volta in Italia nel mese di ottobre: la musicista losangelina presenterà ai fan italiani il suo secondo LP, “Main Character”, uscito a febbraio per la Italians Do It Better di Jonny Jewel.

Saranno ben tre le date della californiana nel nostro paese previste per martedì 3 al Locomotiv Club di Bologna, mercoledì 4 all’Arca di Milano e giovedì 5 all’Alcazar Live di Roma.

I biglietti per i live-show della statunitense, che sono già disponibili su ‘Dice.fm’, costano 17,50 € per Bologna e per Milano e 11,50 € per Roma.