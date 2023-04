Andy Fairbairn, Public domain, via Wikimedia Commons

Bellissima notizia da parte degli Stornoway che annunciano l’uscita del loro quarto album, dopo essersi riuniti lo scorso anno per una manciata di concerti: la band indie-folk di Oxford, infatti, pubblicherà “Dig The Mountain!” il prossimo 8 settembre.

Il disco, che sarà realizzato dalla Cooking Vinyl, arriva dopo quasi otto anni e mezzo dal suo predecessore, “Bonxie”.

Scioltisi dopo un ultimo tour nel 2017, il frontman e chitarrista Brian Briggs, il tastierista Jon Ouin e il bassista Oli Steadman sono rimasti in contatto. Con Brian che scriveva in uno studio improvvisato su una remota collina costiera e Jon che preparava una serie di idee proprie, alla fine è nato un quarto album degli Stornoway del tutto inaspettato.

Il trio ha contribuito al disco dalle proprie sedi: Brian nel Galles sud-occidentale, Oli nel sud-est di Londra e Jon a Oxford, con Mike Lindsay dei pionieri dell’acid folk Tunng alla produzione. Mike Monaghan (Gaz Coombes, Saint Etienne) contribuisce alla batteria sostituendo Rob, fratello di Oli, che non fa parte di questo nuovo capitolo degli Stornoway, avendo iniziato una nuova vita in America.

L’album è ricco di collaborazioni stimolanti. Sam Lee è presente nel sinuoso e legnoso folk-funk di “The Navigator”; la musicista cinese Yijia Tu contribuisce con la sua splendida voce alla rivisitazione in chiave roots di “It’s Not Up To You” di Björk; Fyfe Dangerfield dei Guillemots canta in “Anwen”, una canzone ispirata alla danza gioiosa della figlia di Brian; l’ex poeta delle Black Mountains Paul Henry ha scritto il testo di “Kicking The Stone” e Gareth Bonello (The Gentle Good) ha scritto la versione originale di “The Fisherman” prima che fosse reinventata dagli Stornoway.

Ora il gruppo inglese condivide anche un primo singolo, “Trouble With The Green”, che potete ascoltare qui sotto.

“Dig The Mountain” Tracklist:

1. Trouble With The Green

2. Bag In The Wind

3. Anwen

4. Dig The Mountain!

5. It’s Not Up To You’

6. The Fisherman

7. Sea Legs

8. The Navigator

9. The Manatee

10. Kicking The Stone

11. Excelsior