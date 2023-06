Credit: ANOHNI with Nomi Ruiz

ANOHNI, inglese di nascita e newyorkese di adozione, presenta “Sliver of Ice”, il nuovo singolo tratto dal prossimo album dei ANOHNI and the Johnsons, “My Back Was A Bridge For You To Cross”, in uscita il 7 luglio per Secretly Canadian / Rough Trade.

“Now that I’m almost gone/Sliver of ice upon my tongue/In the day’s night/It tastes so good, it felt so right/For the first time in my life” canta ANOHNI in “Sliver of Ice”, ricordando alcune delle ultime parole che Lou Reed ha condiviso con lei. La cantante incarna la voce di una persona la cui esperienza diventa sempre più stupita e grata man mano che la sua vita volge al termine; i vocalizzi espressivi e pieni di anima di ANOHNI iniziano in modo quasi colloquiale e terminano con stupore e struggimento, gridando sopra alle cupe e intuitive corde della chitarra elettrica suonata dal produttore Jimmy Hogarth.