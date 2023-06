Credit: Kristin Cofer

A distanza di due anni dal loro quindicesimo LP, “New Day With New Possibilities“, Sonny & The Sunsets annunciano i dettagli del loro nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Self Awareness Through Macrame“, in uscita il prossimo 25 agosto via Rocks In Your Head Records, la label di proprietà dello stesso Sonny Smith.

Sonny spiega il titolo del nuovo album:

I miei genitori vivevano a Bolinos quando sono nato. Erano i primi anni ’70. All’epoca c’erano molte attività come la tessitura, la ceramica, il banjo e questo genere di cose. A quel tempo, mia madre mi disse che aveva sviluppato un corso da tenere al centro comunitario di Bolinos, intitolato “La consapevolezza di sé attraverso il macrame”. Le dissi: “Oh, è interessante, sei rimasta in contatto con qualcuno degli studenti?”. Lei mi rispose: ‘No. Nessuno si è iscritto’. Questo mi fece ridere.

I californiani condidono ora il nuovo singolo “Waiting”, nato dall’osservazione di Sonny del figlio durante la pandemia, che aspettava nella sua stanza che qualcosa cambiasse. Cuciva molto, confezionava abiti. Sonny ha iniziato a immaginare di cucire un abito che avrebbe indossato quando avrebbe lasciato il nostro pianeta distopico, seguendo un UFO che scendeva per aiutare tutti gli adolescenti a fuggire dai resti di un pianeta in frantumi. Dal punto di vista musicale, il sottofondo è il jangle pop d’annata di Sonny and the Sunsets, con un gancio contagioso e una tastiera di sottofondo anch’essa contagiosa.

“Self Awareness Through Macrame” Tracklist:

1. Waiting

2. City Life

3. Memory Lane

4. Shadow

5. Signs

6. Pink Cake

7. E.S.P.

8. How To Make A Ceramic Dog