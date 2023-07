Credit: Bridgette Winten

Dopo poco più di due anni dall’uscita del suo debutto sulla lunga distanza, “To Enjoy Is The Only Thing”, Maple Glider sta per tornare con un nuovo LP, “Get Into Trouble“, in uscita il prossimo 13 ottobre via Pieater / Partisan Records.

Il nuovo disco è stato registrato con lo stesso team del suo predecessore, ovvero Tom Iansek (#1 Dads, Big Scary, The Paper Kites), che si è occupato della produzione e del mixing, e il suo touring member Jim Rindfleish (Mildlife) alla batteria.

Come il suo debutto del 2021 “To Enjoy Is The Only Thing”, in “I Get Into Trouble” possiamo aspettarci un’altra raccolta di vignette intime della vita della Zietsch, con ricordi dell’infanzia, teneri o accusatori, e della fine delle relazioni. Tori Zietsch condivide anche la nuova vita, i nuovi amori e il desiderio di riconnettersi dopo interminabili lockdown.

La songwriter di stanza a Melbourne inoltre condivide il nuovo singolo, “Dinah”, accompagnato da un video diretto da Bridgette Winten insieme alla stessa Zietsch.

L’australiana dice del pezzo:

Per me “Dinah” è la cosa più spaventosa che abbia mai pubblicato. Probabilmente è la canzone più pop che ho pubblicato, ma in realtà è una canzone molto arrabbiata. Mi sono sentita incredibilmente turbata, frustrata e triste durante il processo di scrittura e messa insieme. Volevo che il video fosse veloce, colorato e pieno di energia, la stessa energia che avevo quando ho scritto la canzone. Ma doveva anche essere sciocco, perché non posso farne a meno.

“I Get Into Trouble” Tracklist:

1. Do You

2. Dinah

3. Two Years

4. FOMO

5. Don’t Kiss Me

6. You At The Top Of The Driveway

7. You’re Gonna Be A Daddy

8. For You And All The Songs We Loved

9. Surprises

10. Scream