A fine febbraio, via Suicide Squeeze Records, le Death Valley Girls avevano pubblicato il loro quinto LP, “Islands In The Sky“.

La band garage-rock californiana capitanata da Bonnie Bloomgarden, però, oggi è già ritornata a farsi sentire con materiale inedito: le statunitensi, infatti, hanno appena rilasciato il nuovo singolo “I Am A Wave”, che potete ascoltare qui sotto.

La frontwoman dice della canzone:

Questa canzone è per chiunque abbia avuto difficoltà a prendere decisioni o a seguire il proprio istinto!

Mi soffermo nell’indecisione e rimango bloccata nel pantano delle opzioni, soppesando ogni singola dinamica tranne “come mi fa sentire”. A volte è per la paura dell’imperfezione, ma sempre per il dubbio su me stessa, per non fidarmi del mio istinto o per non lasciare che la mia intuizione sia la mia guida.

Ultimamente ho imparato molto dalle persone spirituali. Pagani e streghe, che invocano gli elementi. Immagino che sia simile a chiedere aiuto a Gesù, a un santo, a un antenato, per avere una guida.

Per me questa canzone è come una meditazione, o una preghiera. Diventare un’onda. Di non volersi fermare, abbandonare e diventare piccoli o invisibili, ma di fluire e crescere. Diventare parte del flusso!