I Dogstar, il trio rock tornato in pista dopo una lunga pausa con, al basso, il ben noto Keanu Reeves, si stanno preparando per l’uscita del loro primo album in oltre 20 anni, “Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees”. Prima dell’uscita, hanno condiviso un altro singolo, “Breach”.

All’inizio di questa settimana, i Dogstar avevano anticipato “Breach” su Instagram, informando i fan che “il brano avrebbe contenuto un grande assolo di basso di KR“, e alcuni fortunati avevano potuto ascoltarla dal vivo quando la band l’aveva eseguita durante un concerto per pochi presenti, il mese scorso.

“Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees” uscirà il 6 ottobre per la Dillon Street Records.