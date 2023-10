Nel 2022, i Rage Against The Machine tornarono insieme e lanciarono un tour che però ebbe subito un problema molto serio: la seconda serata infatti, il frontman Zack De La Rocha si strappò il tendine d’Achille sul palco. De La Rocha dovette esibirsi da seduto per tutto il resto del tour. La band è stata costretta a cancellare le tappe europea del tour e le date previste per il 2023, per permettere a De La Rocha di guarire. Ieri sera, però, il cantante è tornato su un palco ed è apparso in gran forma.

I Run The Jewels sono nel bel mezzo di una serie di concerti e il 12 ottobre,all’Hollywood Palladium, hanno proprio ospitato De La Rocha per rappare la sua strofa di “Close Your Eyes (And Count To Fuck)”.

De La Rocha è rimasto sul palco solo per un paio di minuti, ma ci pare essere in piena forma.