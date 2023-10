Veramente instancabile Stefano De Stefano da quando ha rimesso in pista il progetto An Early Bird. Il quarto disco “Are We Still In?” è uscito a dicembre 2022 meno di un anno fa dunque ma le canzoni continuano ad essere scritte con disarmante facilità da un De Stefano decisamente ispirato. Le otto che compongono “A Beautiful Waste Of Time” tornano a deliziare con un indie folk vivace e delicato.

Credit: Press

“Dreamless” ad esempio con la batteria di Mattia Di Cretico e il violino di Aura Fazio a creare atmosfere soffuse e malinconiche, brano d’apertura abilmente arrangiato che celebra quei momenti di nostalgia a cui fa riferimento il titolo (che proprio da qui è tratto). Attenzione poi a “Still Shine” che schiera nientemeno che i Turin Brakes in un duetto a più anime che è li a ricordare perché il New Acoustic Movement è stato ciò che è stato.

Il ritmo si alza con “So Easy”, un bel crescendo melodico in un dialogo intenso tra percussioni e violino, “In Stone” è la vera sorpresa: Tyler Ramsey ex Band of Horses e apprezzato solista presta voce e chitarra a un brano country – folk gentile e cadenzato, un incontro quasi fraterno verrebbe da dire vista l’intesa che si crea tra lui e De Stefano.

Il folk classico e maturo di “To Grow Love”, il singolo “Sober Love” con andTilly alla seconda voce trasportano verso un finale all’insegna della melodia, moderna ed evocativa in “Writings On The Sand”, piena di speranza e ottimismo in “Whenever, whatever” che chiude con una nota lieta un quinto album che conferma la caratura – anche internazionale visti gli ospiti presenti – di An Early Bird.