Correva l’anno 1978 e i Police racimolando quanto bastava dal fratello di Stewart Copeland, Miles riuscirono ad entrare in una sala di registrazione per realizzare il loro primo album.

Si racconta che Miles Copeland nell’ ascoltarli li trovo ridicoli e si divertisse a prenderli in giro fino a quando non capito il giorno di registrazione di “Roxanne” che invece gli fece un certo effetto, e da quel giorno cambiò totalmente idea sulla band.

L’album una volta uscito non ebbe un successo immediato anche perchè i singoli scelti, “Roxanne” e “Can’t Stand Losing You” trovarono la censura dei principali network a causa dei temi trattati, rispettivamente prostituzione e il suicidio

In particolare ci fu molta attenzione nei riguardi del 45 giri che uscì per il singolo “Can’t Stand Losing You” poichè raffigurava uno Stewart Copeland con un cappio intorno al collo sopra un cubo di ghiaccio.

Per quanto l’immagine fosse provocatoriamente affascinante fini con il concentrare sulla band forti critiche.

Fu il tour americano e soprattutto l’ottima diffusione radiofonica di “Roxanne” ad aprire le porte del successo ai Police, che permise la ristampa dell’album e la rapida ascesa nei primi posti di molte classifiche.

Finalmente il sound dei Police, così diverso in un’epoca di post punk e New Wave, finì con affascinare tutti, la fusione di rock e reggae risultava nuova ,anche se esistevano band inglesi che si muovevano in questo ambito come i Madness o The Specials, la loro musica veniva facilmente inquadrata come Ska.

Per i Police era diverso la loro musica non era decisamente Ska ma elegante e raffinata, i brani di “Outlandos D’Amour”, quasi tutti scritti da Sting, univano un’andatura reggae a una costruzione punk rock, nuova e diversa rispetto alla nuova ondata musicale del periodo.

L’album si apre con “Next To You”, il brano più influenzato dal Punk, e prosegue con “So Lonely”, dove invece è forte la base reggae ispirata da “No woman no cry” di Bob Marley.

Ricordiamo nuovamente “Roxanne”, che come disse Sting in un’intervista raccontò, era nata durante un soggiorno della band in un hotel di Parigi, situato in un quartiere a luci rosse, e”Peanuts” doce Sting ha scritto un testo critico nei confronti del Rod Stewart ex suo idolo.

Il lato B del vinile si apre con “Can’t Stand Losing You”, di cui abbiamo già parlato,e ci tengo a ricordare “Born In The 50’s”, brano rock sugli adolescenti degli anni 60, e “Be My Girl – Sally”, dove troviamo anche la firma di Andy Summers e un poema spiritoso dedicato a una bambola blowup.

“Outlandos D’Amour ” è un lavoro che,raccogliendo le influenze reggae dell’epoca, ha portato all’ascolto di tutti una band nuova e carismatica e resta nella brillante carriera dei Police uno dei momenti più alti.

Sting ““ voce, basso; tastiere, contrabasso, sassofono

Andy Summers ““ chitarra; tastiere, cori

Stewart Copeland ““ batteria; percussioni, cori

The Police ““ “Outlandos d’Amour”

Data di pubblicazione: 2 Novembre 1978

Tracce: 10

Lunghezza: 38:14

Etichetta: A&M Records

Produttori: Nigel Gray, The Police

Tracklist

1. Next To You

2. So Lonely

3. Roxanne

4. Hole In My Life

5. Peanuts

6. Can’t Stand Losing You

7. Truth Hits Everybody

8. Born In The 50’s

9. Be My Girl – Sally

10. Masoko Tanga