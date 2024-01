Coachella ha svelato l’intera line-up che come consuetudine da qualche anno a questa parte prenderà vita in due distinti weekend, 12-14 e 19-21 aprile all’Empire Polo Club di Indio in California.

Gli headliners Lana Del Rey, Tyler the Creator e Doja Cat saranno al solito affiancati da un cartellone eterogeneo che spazia tra scelte decisamente pop a proposte più orientate al rock e all’elettronica decisamente meno mainstream.

I nomi che troverete quest’anno sono Blur, Ice Spice, Deftones, Justice, Peso Pluma, Grimes, Gesaffelstein, ATEEZ, J Balvin, Bizarrap, LE SSERAFIM, Oneohtrix Point Never, Carin León, Reneé Rapp, Faye Webster, Bleachers, Khruangbin, Jon Batiste, Jhené Aiko, Brittany Howard, Kevin Abstract, The Rose, The Last Dinner Party, Tyla, Suki Waterhouse, Chapelle Roan, Taking Back Sunday, Black Country, New Road, Mdou Moctar, Feeble Little Horse e molti altri.

Su tutti però la nostra attenzione è colpita da due attese reunion: No Doubt e Sublime.

I No Doubt torneranno ad esibirsi in formazione originale, Gwen Stefani, Tony Kanal, Tom Dumont e Adrian Young per la prima volta in 9 anni. L’ultimo disco della band, “Push And Shove“, è uscito nel 2012 mentre le ultime esibizioni del quartetto californiano risalgono al 2015.

Sulle nostre pagine trovi l’articolo celebrativo per i 25 anni di “Tragic Kingdom” grande classico dei No Doubt.

Stessa sorte tocca ai Sublime, storica band punk-ska di Long Beach che manca da un palco dal 24 maggio 1996 giorno prima del ritrovamento del corpo senza vita del cantante e chitarrista Bradley Nowell deceduto per overdose in un motel di San Francisco.

Adesso Eric Wilson e Bud Gaugh, rispettivamente bassista e batterista originari del trio, si uniscono a Jakob, figlio di Nowell, e ripropongono live il nome Sublime.

I tre in realtà si erano già trovati insieme su un palco lo scorso dicembre in uno show dal titolo “A special performance by Jakob Nowell, Eric Wilson, and Bud Gaugh” nel quale avevano eseguito alcuni classici dei Sublime come “Wrong Way”, “Santeria”, “What I Got”, “April 29, 1992 (Miami).”