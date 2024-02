Credit: Stephanie Montani

Tra pochi giorni – e più precisamente venerdì 9 febbraio – The Strumbellas pubblicheranno, via Glassnote Records, il loro quinto LP, “Part Time Believer”, che segna il loro ritorno dopo cinque anni ed è anche il primo lavoro con Jimmy Chauveau come cantante. Noi di Indieforbunnies.com abbiamo approfittato di questa release per intervistarli via e-mail e farci raccontare qualche dettaglio sull’album. Ecco cosa ci hanno detto:

Ciao, come state? Il vostro quinto album, “Part Time Believer”, uscirà tra pochi giorni: come vi sentite? Siete felici di poterlo finalmente pubblicare?

Ciao, stiamo molto bene grazie. Siamo molto orgogliosi ed emozionati di pubblicare “Part Time Believer” nel mondo. È stato un lungo viaggio, e siamo felici di averlo nelle mani della gente.

Sarà anche il vostro terzo LP con Glassnote: siete felici di lavorare con un’etichetta così importante? Come è nata la vostra collaborazione?

La Glassnote è una famiglia adorabile che ci sostiene da molti anni ormai. Sfruttano così tanto la conoscenza e l’esperienza dei molti grandi gruppi che hanno sulla loro etichetta e siamo così fortunati di poter scrutare il loro cervello su tutto ciò che riguarda la musica per aiutarci a guidare il nostro processo decisionale. La collaborazione è nata alla fine del 2015. “Spirits” era stato pubblicato in Canada, ma stavamo cercando un’etichetta statunitense/mondiale che supportasse il nostro disco, “Hope”. Molte altre etichette non capivano la musica e la visione della band, ma per fortuna Daniel Glass e tutti quelli della Glassnote hanno colto l’occasione e hanno capito cosa stavamo cercando di realizzare. Dopo poche settimane dalla firma, abbiamo pubblicato “Spirits” negli Stati Uniti all’inizio del 2016 e la canzone è decollata come un razzo! È stato un inizio glorioso per una meravigliosa collaborazione musicale.

Jimmy ha sostituito Simon nel 2022: che cosa ha portato alla vostra band? È stato molto difficile per voi lavorare con un nuovo cantante e forse cambiare alcune delle vostre dinamiche.

Ha una grande personalità, è molto bello e ha una voce fantastica.

La transizione con Jimmy è stata molto positiva. Dal nostro primo incontro con Zoom, al lungo processo di audizione, ci è sembrato che Jimmy facesse parte della band fin dal primo giorno. Era come se fossimo tutti amici d’infanzia e questo ha creato le premesse per uno sbocco creativo positivo e onesto che avremmo potuto costruire tutti insieme. A volte le stelle si allineano e, per quanto possa sembrare smielato, ci siamo sentiti tutti così con il vecchio Jimster!

Quindi l’inserimento di Jimmy come nuovo cantante e autore aggiuntivo ci è sembrato naturale. Il suo arrivo ha creato una nuova dinamica di lavoro che è stata accolta con favore e che ha permesso a tutti noi di esplorare la nostra creatività a nuovi livelli, in linea con il modo in cui volevamo affrontare creativamente il nostro quinto album.

Questa forte dinamica ha anche creato un potenziale illimitato per portare il nostro spettacolo dal vivo a nuovi livelli. Jimmy ci ha davvero aiutato a migliorare il nostro spettacolo dal vivo e la sua etica del lavoro è contagiosa! Non vediamo l’ora di suonare tutta questa nuova musica dal vivo. È così divertente.

Per il vostro nuovo album avete lavorato con Ben Allen (Deerhunter, Belle & Sebastian, Ron Gallo): come vi siete trovati a lavorare con questo grande produttore? Quanto ha aggiunto al vostro sound?

Ben è stato un professionista assoluto e un piacere lavorare con lui, che ha portato sul tavolo tante idee diverse. A volte ha dato nuova vita alle canzoni.

Il suo studio (Maze Studios) è stato allestito in modo tale da permetterci di passare da uno strumento all’altro molto rapidamente, il che ha reso il processo di registrazione molto fluido, con tutte le mani in pasta.

“Part Time Believer” è un titolo piuttosto malinconico, secondo me: da dove viene? Perché sei un credente part time? In Cosa credi part time?

“Part Time Believer” deriva dalla nostra canzone “Steal My Soul”. Molto spesso, sia nella vita amorosa che in quella lavorativa o nella vita in generale, tendiamo a credere in noi stessi solo per una parte del tempo; questo album per me parla di superare questa situazione e di trovare il valore di se stessi.

“Rattlesnake” è uscito a marzo 2019, poi la pandemia ha messo tutto in pausa per un bel po’: quanto ha influenzato il vostro modo di scrivere canzoni? Come vi siete sentiti una volta che avete potuto finalmente riunirvi e provare, lavorare e suonare di nuovo come una band completa (di persona e non online)?

La pandemia ci ha aiutato in un certo senso a scrivere di più e a prendere tempo per creare insieme, imparando l’uno dall’altro, soprattutto con la mia aggiunta al gruppo. Quando abbiamo iniziato a pensare di andare in studio per registrare “Part Time Believer”, credo che siamo entrati con una cinquantina di brani tra cui scegliere.

A partire dalla opening-track “Hold Me” ci sono paesaggi sonori molto luminosi e cori massicci e anche le voci suonano speranzose anche se sono malinconiche: è stata una vostra idea trovare alcuni momenti di gioia e luminosità dopo tutti quegli anni bui?

Sì, lo era. Penso che sia la vita in generale, cercare la speranza in ogni cosa e cercare di trarre il massimo dal breve tempo che abbiamo a disposizione.

Cosa ci potete dire dei vostri testi? Di cosa parlano? A cosa vu sei ispirati mentre li scrivevate?

I testi per me tendono a soffermarsi sull’oscurità con sfumature di speranza, sapendo che le cose non sono sempre magiche ma che, se si continua, ad andare avanti alla fine si arriva.

Nel vostro nuovo album le vostre canzoni iniziano spesso con un’influenza folk e poi il loro suono diventa più grande e più poppeggiante: è stato intenzionale?

Quando abbiamo iniziato a scrivere non siamo mai partiti con l’idea che questo brano dovesse suonare così o così, ma solo con l’intento di portare la canzone dove sentiva di dover andare e di portarla in un posto che ci entusiasmasse davvero.

Le ultime due canzoni del vostro nuovo disco, “Florence” e “Wreckage”, sembrano essere più meditative e meno energiche delle altre: di cosa parlano?

Non voglio entrare troppo nello specifico, perché ci piace lasciare che l’ascoltatore trovi il proprio significato nelle canzoni, ma direi che “Wreckage” parli di pezzi di cose che ci lasciamo alle spalle. E “Florence” contiene un paio di riferimenti alla città! Come band siamo stati in Italia molte volte e troviamo che sia un luogo molto stimolante da visitare.

C’è la possibilità di vedervi presto dal vivo in Italia?

Speriamo di venire in Italia per qualche concerto molto presto.

Un’ultima domanda: potete scegliere una delle vostre canzoni, vecchie o nuove, come colonna sonora di questa intervista?

“Steal My Soul” sarà la traccia principale quando uscirà l’album, quindi sceglierò quella come colonna sonora di questa intervista.