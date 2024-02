Doppio singolo di debutto per la band romana dei Come On, Die. “I Woke Up In A Church” e “Bear In Mind”, infatti, rappresentano il biglietto da visita sonoro presentato dai Nostri alla scena alternativa italiana. Si tratta di due brani diametralmente opposti fra loro e per questo decisamente accattivanti.

Il primo è un pezzo piuttosto tirato in cui la band – composta da Michele Mariola (voce, chitarra), Evita Polidoro (voce, batteria), Ruggero Fornari (chitarra) e Stefano Rossi (basso, voce) – mette in evidenza tutte quelle caratteristiche che la rendono dannatamente interessante. Una su tutte? Il tappeto “chitarroso” su cui si sciolgono – come fiocchi di neve – le note di una traccia che si affaccia dalle parti dell’indie-rock britannico.

“Bear In Mind”, invece, è una ballad post-rock dal retrogusto malinconico. Per chi scrive, la migliore del lotto.

Entrambe le canzoni, tra l’altro, sono state presentate attraverso un’ anteprima live al “Monk” di Roma.

Quello dei Come On, Die è sicuramente uno dei nomi da annotare in questo primo scorcio di 2024.

