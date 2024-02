Credit: press

La seconda edizione del festival, nel 2023, si era conclusa con una serie di straordinarie jam session di Jack Johnson insieme agli altri artisti in lineup, tra i quali Glen Hansard, Kurt Vile and the Violators e Wolfmother. Ora sono finalmente ufficiali i nomi della terza edizione di Comfort Festival che andrà in scena domenica 7 luglio 2024 presso la Nuova Darsena di Ferrara. I biglietti early bird nominali saranno in vendita sui circuiti ufficiali Ticketone e Ticketmaster dalle 10 di venerdì 9 febbraio.

Comfort Festival mette al centro il benessere psicofisico del pubblico e non la ricerca dei grandi numeri di massa. La rassegna nasce nel 2021 da un’idea semplicissima del fondatore di Barley Arts Claudio Trotta: utilizzare una location bella e naturale per consentire al pubblico di trascorrere una giornata di relax all’insegna della buona musica.

La Darsena di San Paolo è la cornice straordinaria che ospiterà il grande ritorno sulle scene dopo 9 anni di stop dei The Gaslight Anthem nell’unica data italiana dell’estate 2024, durante la quale presenteranno il nuovo album “History Books” (2023). A precedere sul palco la band di Brian Fallon e soci sarà Gary Clark Jr., apprezzato cantante e chitarrista blues titolare di una lunga serie di riconoscimenti – inclusi diversi Grammy Awards – per i suoi lavori, tra i quali lo straordinario “This Land” (2019). Nel tardo pomeriggio saliranno sul palco i Rival Sons, formazione blues rock californiana che durante il 2023 ha pubblicato ben due album a distanza di pochi mesi, “Darkfighter” e “Lightbringe”r. A precederli sarà una formazione particolarmente amata dagli amanti del sound del New Jersey: Southside Johnny & The Asbury Jukes, legata a doppio filo con Bruce Springsteen e la E Street Band e citata da Jon Bon Jovi come sua grande fonte di ispirazione. Slow Music ETS si conferma anche quest’anno partner del festival e presenta The War and Treaty, duo che mescola blues, gospel, soul, bluegrass e country nominato ai Grammy Awards con l’ultimo lavoro in studio “Blank Page” (2023), anche loro in data unica italiana. Ad aprire la giornata saranno gli Hardwicke Circus, prodotti dal leggendario Dave Robinson fondatore della Stiff Records, e i Lovesick come unici artisti Italiani della giornata.

Ascolta la playlist dedicata a Comfort Festival: https://spoti.fi/3SOtwdQ

Comfort Festival® è parte di Yourope – The European Festival Association.COMFORT FESTIVAL

with THE GASLIGHT ANTHEM, GARY CLARK JR., Rival Sons, Southside Johnny & The Asbury Jukes, The War and Treaty, Hardwicke Circus, Lovesick

Domenica 7 Luglio 2024

Ferrara, Nuova Darsena – via Darsena

Posto unico in piedi (early bird): € 50,00 + prev.