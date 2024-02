Credit: Press

Dopo poco più di quattro anni dall’uscita del suo ottimo quarto LP solista, “There Is No Other“, Isobel Campbell tornerà il prossimo 17 maggio, via Cooking Vinyl, con una nuova fatica sulla lunga distanza, “Bow To Love“.

Isobel Campbell non è estranea a navigare nei tumulti. Nel suo album precedente, “There Is No Other” (2020), è riemersa dopo oltre un decennio di silenzio, presentando un gioiello folk psichedelico raffinato, intrigante e di ricerca. Quattro anni dopo, la Campbell amplia la sua sperimentazione con “Bow To Love”, un insieme di riflessioni morbide ma taglienti sulle crisi moderne, non fermandosi alla semplice diagnosi dei problemi, ma indagando su come poter progredire, personalmente, intimamente.

Il risultato è un album di superfici luccicanti e maree instabili, un disco profondamente personale in bilico tra speranza e disperazione.

La scozzese spiega:

L’album parla di ciò in cui ci troviamo tutti in questo momento, della vita di ognuno come microcosmo all’interno di un sistema infinitamente più grande. L’amore fa emergere tutto ciò che è diverso da sè allo scopo di guarire e liberare. Forse queste cose orribili stanno venendo fuori in modo che possiamo sbarazzarcene e procedere per il meglio.

Ad anticipare l’uscita ecco il primo singolo “4316”, accompagnato da un video girato a Hastings da Richard Heslop, Vee Vee e Natalya KD.

La musicista di Glasgow dice del brano:

L’altro giorno stavo parlando con un autista Uber e ho detto “non voglio vivere in un videogioco”. E lui ha detto: “bene, lo siamo”. Mi sento come se stessi offrendo un essere umano alla mercé dell’intelligenza artificiale.

“Bow To Love” Tracklist:

1. Everything Falls Apart

2. Do Or Die

3. Spider To The Fly

4. Second Guessing

5. Bow To Love

6. 4316

7. Dopamine

8. Keep Calm Carry On

9. Saturday’s Son

10. Take This Poison

11. Om Shanti Om

12. You

13. Why Worry