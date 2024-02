Credit: Jim Herrington

Dopo quasi tre anni dall’uscita di “Year Of The Spider“, Shannon & The Clams torneranno il prossimo 10 maggio, via Easy Eyes Sound, con il loro settimo LP, “The Moon Is In The Wrong Place”.

Dan Auerbach dei Black Keys, titolare della label e già al lavoro con loro per i due precedenti album, si è occupato della produzione anche di questa nuova fatica sulla lunga distanza.

Il disco è stato ispirato da una tragedia: nel 2022, infatti, Joe Haener, fidanzato di Shannon, è purtroppo deceduto in un incidente d’auto proprio pochissime settimane prima del loro matrimonio.

Dopo la title-track “The Moon Is In The Wrong Place”, condivisa qualche settimana fa, ecco il nuovo singolo “Bean Fields”, accompagnato da un video diretto da Vanessa Pla.

“Bean Fields” si concentra sulla fattoria di famiglia di Haener ad Aurora, in Oregon, che è stata il luogo del suo incidente d’auto fatale ma che rimane un bellissimo luogo di incontro per la sua famiglia e i suoi amici.